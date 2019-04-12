صور.. نجوم أفريقيا قبل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجوم أفريقيا المقرر لهم سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية وهم أحمد حسن عميد لاعبي العالم و يا يا توريه نجم برشلونة وسيتى وكوت ديفوار السابق والحاجي ضيوف نجم السنغال السابق. وتقام اليوم قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة وتشهد أمم إفريقيا حضور عدد من رموز الكرة الإفريقية على رأسهم يايا توريه والحاجي ضيوف. Advertisements

نجوم أفريقيا قبل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية

نجوم أفريقيا قبل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية

نجوم أفريقيا قبل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية

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