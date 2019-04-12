شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يجتمع بالجهاز المعاون فى مران الأهلى.. وتدريب شاق للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع الجهاز الفنى المعاون له على هامش المران الجماعى للفريق الذى يقام عصر اليوم، باستاد برج العرب، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الأهلى وصن داونز قبل مواجهة الغد.

فيما قاد طارق سليمان تدريبات الحراس الثلاثة محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وذلك على هامش المران الجماعى الذى أقيم، عصر اليوم على استاد الجيش ببرج العرب.

وحرص سليمان على تدريب الحراس الثلاثة على مواجهة التصويب من خارج منطقة الجزاء ومن مسافات قريبة، بالإضافة إلى المران على الكرات العرضية والضربات الثابتة، وشارك الثلاثى فى المران، وظهروا بحالة بدنية وفنية جيدة، واطمأن لاسارتى من خلالها مدرب الحراس على الثنائى المتواجد بالقائمة الأفريقية؛ محمد الشناوى وعلى لطفى.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى السادسة من مساء غدٍ، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إياب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.