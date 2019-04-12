سوبر كورة.. تعرف على أبرز مدربي الأمم الافريقية ورواتبهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماراثون أفريقى منتظر، تتجه نحوه أنظار العالم أجمع، وذلك فى ظل استقبال الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" مجموعة من مدربى المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، بمقره فى مدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة تفاصيل البطولة فى ورشة عمل بحضور أعضاء اللجنة الفنية بالكاف. Advertisements

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