شاهد.. موقع حفل إجراء قرعة أمم أفريقيا بمنطقة الأهرامات قبل الانطلاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019، صورة لموقع حفل إجراء قرعة كأس أفريقيا بمنطقة الأهرامات قبل ساعات من بدايتها. وتقام مراسم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 فى الثامنة مساءً بمنطقة "سفح الأهرامات" بالجيزة حيث تستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

موقع حفل إجراء قرعة كأس أفريقيا بمنطقة الأهرامات قبل الانطلاق

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