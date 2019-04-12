س و ج ..كل ما تريد معرفته عن موقعة الأهلى وصن دوانز فى برج العرب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها غداً نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية بسبب أهميتها على خلفية نتيجة مباراة الذهاب التى خسرها الأحمر بخماسية نظيفة. فى السطور التالية، نُلقى الضوء على العديد من الأمور الخاصة بمباراة صن داونز وإلى التفاصيل: س: ما هو موعد وملعب مباراة الاهلى وصن داونز الجنوب أفريقى؟ س: ما هو موعد وملعب مباراة الاهلى وصن داونز الجنوب أفريقى؟ ج:المباراة ستُقام فى السادسة مساء غد السبت، باستاد برج العرب فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا. Advertisements س: ماذا عن الحضور الجماهير فى لقاء الأهلى وصن داونز؟ س: ماذا عن الحضور الجماهير فى لقاء الأهلى وصن داونز؟ ج: الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع فى المباراة. س: وماذا عن غيابات الأهلي فى لقاء الغد؟ س: وماذا عن غيابات الأهلي فى لقاء الغد؟ ج: تضمن الغيابات كلاً من وليد سليمان وشريف إكرامى وهشام محمد وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسام عاشور وسعد سمير. س: وماذا عن حظوظ الأهلي فى التأهل للمربع الذهبى؟ س: وماذا عن حظوظ الأهلي فى التأهل للمربع الذهبى؟ ج: الحظوظ تبدو صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة، فالمارد الأحمر يحتاج للفوز بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل بعدما خسر لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

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