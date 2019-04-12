سوبر كورة.. تعرف على أصغر فريق فى معدل الأعمار بكأس الأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق قرعة كأس أمم أفريقيا اليوم بمصر على صفح الأهرامات، ويرصد "سوبر كورة"، معدل أعمال المنتخبات المشاركة فى البطولة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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