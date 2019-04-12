شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تحرك الوفود الأفريقية لمنطقة الأهرامات قبل قرعة كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت الوفود الإفريقية لمنطقة الأهرامات لحضور قرعة كأس الأمم الافريقية، والمقامة فى منطقة سفح الأهرامات.

وتشهد القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسها يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، من المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.



تحرك الوفود

تقام الليلة قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، فى الثامنة مساءً بمنطقة "سفح الأهرامات" بالجيزة، وهى البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

وبدأ النجوم الأفارقة الذين سيحضرون القرعة التوافد إلى مصر استعدادا لحضور القرعة اليوم، وحضر النجم الايفوارى "يايا توريه" نجم برشلونة ومانشتر سيتى السابق.





والنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول مع الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب، وفى التصنيف الثانى، جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالى - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا، وفى التصنيف الثالث، جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا، وفى التصنيف الرابع، زيمبابوى - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندى.































