محمد مرجان : بيع 27 ألف تذكرة لمباراة الأهلى و صن داونز

صرح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، محمد مرجان، بأنه تم بيع ما يقارب من 27 ألف و 500 تذكرة لمباراة الأهلي وصن داونز التي ستقام غداً السبت في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن مباراة الإياب في دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مرجان عبر مداخلته في برنامج “ملك وكتابة” المذاع على قناة الأهلي بأنه شهد بيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز إقبال جماهيري كبير، مشيراً بأنه تم توزيع أكثر من 27 ألف و500 تذكرة من أصل 30 ألف تذكرة على أن يتم توزيع باقي التذاكر غداً.

وأشار المدير التنفيذي للنادي الأهلي بأنه ستقام المباراة المرتقبة غداً السبت على استاد برج العرب الذي سيتم فتح أبوابه في الساعة الـ 11 صباحاً ويغلق الساعة الـ 5 مساءً.