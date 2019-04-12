صن داونز يخوض تدريباته الأخيرة في برج العرب قبل لقاء الغد.. صور

كتب حسن العمدة - عبدالله هشام يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي صن داونز استعداداته الأخيرة على ملعب برج العرب استعدادا للقاء الاهلي في اياب دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا . وشهد المران تركيز كبير والجدية من جانب لاعبي الفريق الجنوب افريقي للصعود لدور نصف النهائي للبطولة . وانتهت مباراة الذهاب لصالح فريق صن داونز بنتيجة 5 اهداف دون رد ويحتاج الأهلي لتسجيل 6 أهداف لضمان الصعود إلى الدور نصف النهائي . تعليقات القراء

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