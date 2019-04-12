"سونج" يتجول في شوارع القاهرة بكأس الأمم الأفريقية 2019

عدسة - محمد عبد الرحمن

تحرك منذ قليل، أسطورة كرة القدم الكاميروني ريجوبرت سونج، بحافلة مكشوفة حاملًا كأس بطولة الأمم الأفريقية 2019 من شارع صلاح سالم بالقرب من مطار القاهرة؛ ومن المقرر أن يجوب به شوارع القاهرة وصولا للأهرامات، حيث إن الكاميرون هي بطل أمم أفريقيا للنسخة الماضية.

وتقام اليوم قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت سفح الأهرامات، بمشاركة ٢٤ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتشهد أمم أفريقيا حضور عدد من رموز الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف.