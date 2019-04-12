بعد اشتعال قمة الدوري.. ننشر المباريات المتبقية للأهلي والزمالك

كتب: ضياء السقا

اشتعل الدوري المصري الممتاز، بعد استغلال الأهلي تعثر غريمه التقليدي الزمالك في الجولة 28، ليعتلي المارد الأحمر الصدارة لأول مرة هذا الموسم.

وتلقى الزمالك خسارة مفاجئة أمام المصري البورسعيدي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة 28 من الدوري.

وفي إطار نفس الجولة، حقق بيراميدز فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين.

وكان الأهلي قد فاز على مصر المقاصة بهدفين لهدف، في الجولة ذاتها، مساء الأربعاء.

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وبذلك ارتفع رصيد الأهلي لـ58 نقطة، يليه الزمالك بـ57، متفوقا على بيراميدز الذي يمتلك نفس عدد النقاط، بفارق الأهداف، والمصري رابعا بـ45 نقطة.

وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك حتى نهاية الدوري.

مباريات الأهلي: بيراميدز- المصري- الإسماعيلي- النجوم- إنبي - الجيش- سموحة- المقاولون- الزمالك.

مباريات الزمالك: الإسماعيلي (مؤجلة من الدور الأول)- بيراميدز- الإسماعيلي (لقاء الدور الثاني)- دجلة- الحرس- الإنتاج- الداخلية- الجونة- الأهلي.