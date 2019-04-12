كرة يد.. الأهلي يهزم الترجي ويصل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: تأهل فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية والتي تقام بالمغرب بعد الفوز على الترجي بنتيجة (30 -27). وكانت نتيجة الشوط الأول انتهت لمصلحة الترجي بنتيجة (12 - 11)، في المقابل انتهت أحداث الشوط الثاني بنتيجة التعادل (24 - 24). Advertisements وفي الوقت الإضافي، استطاع الأهلي أن ينهي المباراة لمصلحته بالفوز بنتيجة (30 - 27) ليصل للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي. وينتظر الأهلي الفائز من المباراة الثانية والتي ستجمع بين فريقي مولودية وجدة المغربي والنجم الساحلي التونسي في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم. جدير بالذكر أن الأهلي توج باللقب الإفريقي ثلاث مرات كان آخرها في العام الماضي بعد الفوز على الاتحاد الليبي.

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