لاسارتي: سنقاتل حتى آخر نقطة عرق لتصحيح الصورة أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، أن كرة القدم لا تحتمل الوعود قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام صنداونز، لافتا أنه لا يوجد مفاجآت تذكر ولكن على الجميع تقديم مجهود مضاعف في الملعب لتعويض الجماهيرعن نتيجة الذهاب.

ويستضيف الأهلي نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، مساء السبت المقبل، بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال لاسارتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة صنداونز، إن مواجهة الغد أمام الفريق الجنوب أفريقي تعتبر شوط ثاني في لقاء هام وحاسم بعدما لم يحالفه ولاعبيه التوفيق في الشوط الأول بجنوب إفريقيا.

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وأضاف، أن الأهلي لعب مباراة الذهاب بشكل غير مناسب، وسيحاول الفريق تصحيح تلك الصورة التي ظهر عليها اللاعبين خلال مباراة جنوب أفريقيا.

وأوضح، أن الفريق يعاني منذ فترة من الإصابات وغياب بعض اللاعبين، والذي اعتاد عليه في الشهور الماضية، وكل ذلك يأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها الفريق.

وأشار مدرب الأهلي إلى أن مواجهة السبت ستشهد حضور جماهيري كبير، ربما يكون هو الأول بالنسبة له منذ أن تولى تدريب الأهلي، مشددا أن تلك الجماهير قادرة على صناعة الفارق.

واختتم تصريحاته:" نعد الجماهير ببذل مزيد من الجهد خلال مواجهة الإياب أمام صنداونز، وسنقاتل حتى آخر نقطة عرق لتصحيح الصورة".