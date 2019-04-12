إنفانتينو يعتذر عن عدم حضور قرعة أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعتذر السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن عدم حضور حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر مساء اليوم بالقاهرة.

وتحتضن منطقة الأهرامات حفل القرعة مساء اليوم الجمعة بحضور نحو 400 شخصية مصرية وأفريقية وعالمية.

وقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن رئيس الفيفا يرتبط بعدد من الاجتماعات في أمريكا الجنوبية.

وأضاف أبو ريدة، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "سيكون وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء اليوم ما دفعه للاعتذار عن عدم حضور حفل القرعة".

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وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا.

وسبق لمصر تنظيم كأس الأمم أربع مرات من قبل، أعوام 1959، 1974، 1986 و2006.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم برصيد 7 ألقاب، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.

ويقام حفل سحب قرعة البطولة الأفريقية يوم الجمعة المقبل بمنطقة سفح الأهرامات.

يذكر أن مصر تستضيف البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.