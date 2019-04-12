صنداونز يوجه الشكر للأهلي ويضع طلبًا قبل مباراتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

توجه مسؤولو نادي صندوانز بالشكر لنظرائهم في الأهلي على مجهودهم الكبير المبذول قبل المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء يوم غد السبت ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة بحضور مسؤولي نادي صنداونز وطاقم التحكيم ومراقب المباراة ومسؤولو مديرية أمن الإسكندرية.

وشهد الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الأهلي وصن داونز المحدد لها السادسة مساء غد السبت.

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وطالب مسؤولو صن داونز توفير مكان مناسب داخل استاد الجيش ببرج العرب لمشجعي الفريق، بحيث لا يقل عن 150 مشجعا وهو ما وافق عليه مسؤولو مديرية أمن الإسكندرية شرط الدخول للملعب بجواز السفر.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض وكذلك فريق صن داونز بزيه الرسمي القميص الأصفر والشورت الأزرق.

كما شهد الاجتماع توجيه مسؤولي صن داونز الشكر للنادي الأهلي بعد المجهود الكبير المبذول؛ سواء في الاستقبال أو الانتقالات وملاعب التدريب، وتذليل كافة الصعوبات والعمل على توفير كافة مطالب بعثة الفريق الجنوب إفريقي.