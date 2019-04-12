رامي ربيعة: الرد أمام صنداونز سيكون في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال رامي ربيعة مدافع الأهلي، إن مواجهة فريقه المقبلة أمام صندوانز ستكون صعبة، مشيرا إلى أن المواجهة المقبلة تعتبر الشوط الثاني بعد خسارة مواجهة الذهاب بخماسية.

ويستضيف الأهلي نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، مساء السبت المقبل، بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ربيعة في خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة، مشددا على أن الأهلي لا زال يحتفظ بكامل حظوظه في التأهل، متعهدا بقدرة اللاعبين على تقديم الصورة التي تليق بالنادي.

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وأوضح، أن الأهلي سيرد في ملعب برج العرب، لافتا أن وقت الكلام قد انتهى والجميع لديه الدافع لتقديم الأداء الذي يليق بالنادي الأهلي وجماهيره.

وأتم تصريحاته:" فوز الأهلي في مباراة مصر للمقاصة الأخيرة في الدوري واعتلاء صدارة البطولة ادي الى رفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة صنداونز الحاسمة".

ويحتاج الأهلي للفوز بأكثر من 5 أهداف نظيفة خلال مواجهة الإياب، للعبور إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.