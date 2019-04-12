جواب الكاف ينقذ حكمًا مصريًا من الحصار في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال الحكم المصري محمد البنا إنه كان محظوظاً بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيل مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني قبل سفره إلى السوان بـ24 ساعة .

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي إدارة مباراة الهلال والنجم التى كان من المقرر إقامتها الأحد القادم فى إياب دور الـ8 لبطولة الكونفيدرالية إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد البنا وهانى عبدالفتاح مساعد أول وسمير جمال مساعد ثانٍ ومحمد معروف حكمًا رابعًا.

وأضاف البنا فى تصريحات خاصة لمصراوي أنه كان سيسافر إلى السودان فى الرابعة من عصر اليوم، الجمعة ، وكان محظوظا بغلق مطار الخرطوم قبل سفره.

وأنهى البنا: "خطاب الكاف بتأجيل المباراة جاء فى الوقت المناسب".

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وأغلقت السلطات السودانية، أمس الخميس، مطار العاصمة الخرطوم، قبل يوم واحد من وصول فريق النجم الساحلي وطاقم التحكيم المصري.

وقرر الكاف تأجيل المباراة نظراً للأحداث السياسية التى يمر بها السودان وأمهل الفريق السوداني 24 ساعة لتحديد ملعب المباراة خارج بلاده وإلا سيضطر لتحديد مكان وموعد المباراة.

ووفقا لوسائل إعلام سودانية فإن فريق الهلال اختار مواجهة النجم فى إثيوبيا وسيعلن الكاف عن موعد المباراة لاحقاً.

وخسر الهلال مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 1-3 ليصبح فى حاجة للفوز بهدفين نظيفين أو فارق أكبر من هدفين.

جدير بالذكر أن المتأهل من مباراة الهلال والنجم سيلتقي المتأهل من مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي .