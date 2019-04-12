فكرة جديدة لحل مشكلة “9” ريال مدريد

تسبب تألق المهاجم الفرنسي في هدوء كبير داخل ريال مدريد قبل تحديد اختياراته في الموسم المقبل.

إعادة إعمار ريال مدريد جارية رودريغو وميليتاو أول من وصل و هازارد الخطوة التالية ، ريال مدريد يريد ‘9’ بنزيما سوف يستمر كان أدائه هذا الموسم ممتازًا ، حيث أنه اللاعب الذي خطا خطوة للأمام بعد رحيل كريستيانو زيدان يثق به تمامًا أي مهاجم يأتي سيكون مكمل للفرنسي .

مدريد يريد ‘9’ في الصيف يوفيتش ولياندوفسكي هما الخياران الأكثر تفضيلاً ، لكن ريال مدريد يحتفظ بورقة راؤول دي توماس المهاجم المعار لرايو سيعود إلى ريال مدريد هذا الصيف سجل هذا الموسم 13 هدفًا في 29 مباراة (هدف كل 185 دقيقة).

يعرف زيدان دي توماس جيدًا ويريده أن يكون معه في الفريق الأول بعد أن دربه في كاستيا وأثر كثيرًا في مستوى راؤول كما كشف هو نفسه في كثير من الأحيان زيدان جعل دي توماس يغير رأيه ، ويركز على كرة القدم ويستغل قدراته التي تم إخمادها مؤقتًا في كاستيا.