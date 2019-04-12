التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في الموسم المقبل

كشفت تقارير إذاعية إسبانية عن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد زين الدين زيدان في الموسم المقبل. ووفقا لبرنامج جوغونيس ينوي زيدان ضم الثلاثي ايدين هازارد وبول بوغبا وكريستيان ايركسين مع التخلص من غاريث بيل وإيسكو وتوني كروس. إليكم التشكيلة المتوقعة: حراسة المرمى: تيبو كورتوا Advertisements الدفاع: ريجليون، راموس، فاران، كارفخال الوسط: كاسيميرو، مودريتش، بوغبا الهجوم: هازارد، بنزيمة، إيركسن

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