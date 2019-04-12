تشيلسي يوقف 3 مشجعين تورطوا في الإساءة لصلاح

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي إيقاف 3 مشجعين ممن ظهروا في مقطع فيديو يتضمن إساءات لمهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين بعد غد الأحد، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ظهر 6 أشخاص في مقطع فيديو، انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي أمس الخميس، شهد توجيه إساءات للنجم المصري الدولي.

وأدان كلا الناديين ما جاء في مقطع الفيديو، وأصدر كل منهما بياناً دعا فيه إلى توحيد الجهود من أجل الوصول إلى الأشخاص مرتكبي الإساءة ومحاسبتهم.

وقال مهاجم تشيلسي، أوليفيه جيرو: “النادي بأكمله شعر بالاشمئزاز إزاء مقطع الفيديو، أعتقد أن هؤلاء الأشخاص لا يفترض أن ينتموا إلى تشيلسي، أرى أن النادي والجميع يدينون مثل هذا السلوك، ونحن ندعم محمد صلاح بنسبة 100%، أعتقد أن هذا لا يفترض أن يحدث الآن”.