ليفاندوفسكي وكومان يعتذران!

أكد مدرب فريق بايرن ميونخ المتصدر وحامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، الكرواتي نيكو كوفاتش، اليوم الجمعة، أن لاعبيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان اعتذرا بعد الإشكال الذي وقع بينهما خلال حصة تدريبية الخميس.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد ذكرت أمس أن إشكالاً حاداً تخلله تبادل للكمات وقع بين مهاجمي الفريق البافاري خلال حصة تدريبية، بعد توجيه ليفاندوفسكي (30 عاماً) انتقادات إلى زميله الفرنسي (22 عاماً)، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما للفصل بينهما.

وأكد كوفاتش في مؤتمر صحافي اليوم وقوع هذا الإشكال، مشيراً إلى أنه تحدث مع اللاعبَين في أعقاب الحصة التدريبية التي استمرت كما المقرر.

وأوضح: “تبادلنا الحديث نحن الثلاثة، اعتذر اللاعبان وأبديا أسفهما، لن يتم فرض عقوبة مالية بحقهما (من قبل إدارة النادي)”.

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وتابع: “تم طي صفحة هذا الحادث”.

ورداً على سؤال عن أسباب الإشكال بين لاعبَي الفريق الباحث عن لقبه السابع توالياً في البوندسليغا، لم يقدم كوفاتش إجابة صريحة، مكتفياً بالقول: “التدريب، المشاعر، يمكننا أن نرى الأمور بمنظار إيجابي: ما زلنا على قيد الحياة!”، قبل أن يطلب من الصحافيين عدم الاستفسار عن الحادث، والتركيز على مباراة الأحد ضد المضيف فورتونا دوسلدورف في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

ويدخل الفريق البافاري مباراته المقبلة باحثاً عن تعزيز صدارته للدوري بفارق نقطة واحدة عن بروسيا دورتموند، والتي حققها بعد سحقه ضيفه ومطارده على لقب الموسم، بنيتجة 5-0 في المرحلة الماضية.

وفي المرحلة 29 من أصل 34، يستضيف دورتموند فريق ماينتس السبت.