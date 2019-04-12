غدا اليد يستكمل إعداده بالمركز الأولمبي استعدادا لبطولة العالم

يصل القاهرة فجر الغد بعثة المنتخب الوطني لشباب كرة اليد قادما من فرنسا بعد ان نجح في اقامة معسكر تدريبي اسبوعين ونجح المنتخب فى المبارىات الثلاث التى اقيمت بفرنسا.

وصل طارق محروس المدير الفني الى التشكيل الامثل وخطة المنتخب الذى سيمثل مصر فى بطولة العالم القادمة فى إسبانيا خلال يوليو القادم.

اكد طارق محروس ان الهدف من المعسكر الاول الذى اقيم فى فرنسا هو التجانس بين لاعبى منتخب الشباب وهذا ما

اتضح فى المبارىات الثلاث التى اقيمت مع الانديه الفرنسية والتى هزم فيها الفريق بفارق هدف وهدفين.واشار الى انه سيطالب الاتحاد بتوفير معسكرين اخريين باحدى الدول الاوروبية قبل المونديال مباشرة اضافة الى معسكر المركز الأولمبي الذى يتخلله المنتخب بداية من الأسبوع القادم مع توافر عدد كبير من المباريات الودية الدولية مع عدد كبير من دول العالم.(وعلى الجانب الآخر نجح الدكتور محمود العدل عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه فى تهيئة اللاعبين نفسيا فى اللقاءات الودية اضافة الى انه كان يستخدم القياسات الفسيولوجية بضرورة الاهتمام بتدريب العضلات بطرق مختلفه للمحافظة على خصائصها.وقال ان العنايه بالتغذية هى اهم حاجه للاعبين لموضوع الاجهاد بدنى والنفسى.(وقال للاعبين ان علامات الاجهاد وهى عدد دقات القلب وفقد الشهيه مثل القدره على الانقباض والانبساط والقدره على المطاطيه والتوافق العضلى والتهيئه العضليه وهى خصائص هامة يجب الحفاظ عليها وتنميتها بالطرق السلمية والقلق اثناء النوم وعدم التركيز في الملعب وانخفاض اللياقه البدنية اضافة الى طرق الاستشفاء.