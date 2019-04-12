الأهلي "لليد" يتقدم على الترجي التونسي في الشوط الأول

انتهت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة النادى الأهلى و نادى الترجى التونسى بتقدم نادى الترجى بنتيجة الترجى التونسى بتقدم نادى الترجى بنتيجة12 - 11. و ذلك فى مباراة الدور قبل النهائى لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد.



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