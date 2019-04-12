قائمة الإسماعيلي 97 لمواجهة وادي دجلة

أعلن الجهاز الفنى لفريق شباب الإسماعيلى مواليد 97 قائمة لاعبيه، لمواجهة وادى دجلة غدًا فى الجولة الثلاثين من بطولة الجمهورية. وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي.. محمود الشيخ وأيمن رجب وأحمد بطوط ويوسف محمد ومحمود علاء وأحمد صادق وأحمد وزة ومصطفي فارس ومدحت فقوسة وعبدالخالق عواد وأحمد علي وشهاب محمد ومحمود صلاح ومحمود كوع ومحمود أبوجودة وعبدالله السعيد ومحمد زكريا وزياد مصطفي وعبدالله حسن وعلاء عبدالعظيم.

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