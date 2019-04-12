الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي في المران الأخير ببرج العرب

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مرانه الأخير، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ذلك قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة مساء غدٍ،السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتواجد الكابتن محمود الخطيب مبكرًا في ملعب استاد الجيش ببرج العرب والذي يستضيف المباراة، غدًا. وحرص
ويأتي حضور الكابتن محمود الخطيب للمران التأكيد على ثقته في اللاعبين، وفي قدرتهم على تصحيح الصورة في مباراة العودة، والخروج من اللقاء بشكل الذي يليق باسم وجماهير الأهلي الداعمة للفريق في مسيرته وجميع مبارياته.
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