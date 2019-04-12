رامي ربيعة: سنرد على ما حدث في مباراة الذهاب على أرضية الملعب

أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مباراة الغد أمام صن داونز يعتبرها جميع اللاعبين الشوط الثاني بعدما خاض الفرق الشوط الأول في جنب افريقيا مشددا على أن الأهلي جاهز لخوض المباراة ويحتفظ بكامل حظوظه متعهدا بقدرة اللاعبين على تقديم الصورة التي تليق بالنادي الأهلي.

وأوضح ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذى عقد عصر اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات بستاد الجيش ببرج العرب أن الرد على مباراة الذهاب سيكون في الملعب غدا بعدما انتهى وقت الكلام وأن الجميع لن يدخر جهدا فوق أرض الملعب وتبقى النتيجة بتوفيق الله. مضيفا

أن اللاعبين لديهم الدوافع الكاملة لتقديم الأداء الذي يليق بالنادي الأهلي وجماهيره.

وقال رامي ربيعة إن فوز الأهلي في مباراة مصر للمقاصة الأخيرة في الدوري واعتلاء صدارة البطولة أدى الى رفع الروح المعنوية للاعبين بعد الحالة النفسية التي كان عليها الفريق عقب مباراة الذهاب أمام صن داونز ومن ثم فإن الجميع جاهز لخوض المباراة وتقديم كل ما لديهم لإسعاد جماهير الأهلي.