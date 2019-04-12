كلوب عن الفيديو المسيء لمحمد صلاح: أمر مثير للاشمئزاز

عقب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن ماحدث من بعض جماهير تشيلسي الإنجليزي ضد محمد صلاح من هتافات عنصرية يوضح أن هناك شيئاً غريباً يحدث في العالم.
وكانت بعض من جماهير تشيلسي الإنجليزي وقبل انطلاق لقائهم مع سلافيا براج، مساء الخميس الماضي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي هتف بعض من جماهير البلوز قائلين:"صلاح مُفجر".
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر
وعن موقف صلاح من الهتافات العنصرية ضده قال كلوب، لا يوجد شيئا لأقوله في العلن، نحن لا نعطي هؤلاء الأشخاص أكثر مما
وأضاف كلوب موجها حديثه لبعض الجماهير العنصرية "إن قمت بشيء مثل ذلك التصرف فلا ينبغي أن تدخل إلى أي ملعب مرة أخرى في حياتك".
وأشار"كل أنواع العنصرية خاطئة وهي أسوأ شيء في العالم وهؤلاء الأشخاص لا يجب أن يكونوا ضمن عالم كرة القدم مرة أخرى، فكرة القدم هي مثال كيف يمكن فيه أن يعمل كل المختلفين بشكل جيد معًا فلا أحد يهتم من أين أنت أو مَن والدك أو أي شيء آخر.
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