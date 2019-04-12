شريف عبدالفضيل للاعبي الأهلي: المارد الأحمر لا يعرف المستحيل

حفز شريف عبدالفضيل مدافع الأهلي الأسبق زملاءه قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي غداً السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب. ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب. وكتب عبدالفضيل عبر تويتر: الأهلي لايعرف المستحيل لابد من خلق الدوافع لدي اللاعبين وخروج حالة الضغط العصبي؛ لكي تصنع المستحيل: إلعب برجولة موت علي الكورة.

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