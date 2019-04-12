تريزيجيه يدعم لاعبي الأهلي قبل مباراة صن داونز

كتب محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي الأسبق ونجم المنتخب الوطني الحالي وفريق قاسم باشا التركي عبر حسابه بموقع تويتر لتحفيز لاعبي الأهلي قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي غداً السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب لقاء صن داونز الجنوب أفريقي غداً السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعببرج العرب، وقال:" النادي الأهلي دائما ما كان مصنع للتاريخ والبطولات وواجهة مشرقة للأخلاق والانتماء.. وأنتم جزء من هذا النادي العظيم وقادرون على تحقيق المستحيل كلنا وراء نادينا العظيم ولاعبيه".

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