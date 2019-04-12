غدًا انطلاق الماراثون الأول للشباب الأفريقي بأسوان

ينطلق صباح غد السبت ماراثون الشباب الإفريقي في نسخته الأولى والذي يأتي في إطار فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال محافظ أسوان، يشارك في الماراثون 1500 مشارك يمثلون 27 دولة إفريقية، وينطلق الماراثون من أمام كوبري أسوان الجديد وينتهى بنادي أسوان، بمسافة 11

كيلومترا .

وفي هذا الصدد أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الماراثون يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالرياضة من خلال التواصل الدائم والمستمر مع أشقائها من الدول العربية والافريقية الصديقة، حيث يتزامن هذا الماراثون مع رئاسة مصر للإتحاد الافريقي، ويأتي أيضا ضمن