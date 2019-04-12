اونلاين | yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

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بث مباشر لقرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، تتجه أنظار مئات الملايين من عشاق كرة القدم داخل القارة الأفريقية وخارجها، اليوم الجمعة، صوب منطقة أهرامات الجيزة، لمتابعة حفل إجراء قرعة النسخة 32 من بطولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

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yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

مشاهدة بث مباشر لقرعة كان 2019 فأمام تمثال أبو الهول وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، تجرى قرعة نسخة تاريخية ذات طابع خاص من بطولات كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً، كما تم نقلها إلى فصل الصيف الأوروبي، بدلاً من إقامتها المعتادة سابقاً في مطلع العام.

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ويشهد الحفل حضور العديد من مسؤولي كرة القدم الأفريقية والعربية والعالمية، إضافة لكوكبة من نجوم اللعبة السابقين والحاليين.

yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الأفريقي للعبة "كاف"، بقيادة أحمد أحمد، الدعوة إلى العديد من الشخصيات مثل رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، الذي أفادت تقارير إعلامية عدة بأنه أكد حضوره الحفل بالفعل.

yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

ومن نجوم الساحرة المستديرة يبرز بين المدعوين للحضور كل من الكاميروني صامويل إيتو، المغربي مصطفى حاجي، الإيفواري ديدييه دروغبا، ومواطنه يايا توريه، والسنغالي الحاج ضيوف.

yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

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