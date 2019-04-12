رياضة | موعد قرعة كأس أمم إفريقيا اليوم 12 - 4 والقنوات الناقلة والتغطية المباشرة (مجموعة مصر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة كأس أمم إفريقيا اليوم 12 - 4 والقنوات الناقلة والتغطية المباشرة (مجموعة مصر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم في القارة السمراء بشغف وترقب، سحب قرعة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في مصر للفترة بين 22 يونيو و20 يوليو المقبلين.

وستقام مراسم سحب القرعة مساء اليوم الجمعة في مصر، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة (18:00 بتوقيت غرينيتش).

وسيحضر حفل سحب القرعة، الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعدد من أساطير كرة القدم الإفريقية، وعلى رأسهم المغربي مصطفى حجي، والإيفواري يايا توريه، والسنغالي الحاجي ضيوف، والمصريون وائل جمعة، وأحمد حسن، وعصام الحضري، وحازم إمام.

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وتشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشاركة 24 منتخبا، وذلك للمرة الأولى، بعدما كان العدد يقتصر على 16 منتخبا في البطولات السابقة، وسيتنافس في هذه النسخة 5 منتخبات عربية، وذلك للمرة الأولى أيضا، وهي منتخبات المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، الذي حجز بطاقة التأهل للعرس الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، وسيضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام يطبق لأول مرة في البطولات الإفريقية.