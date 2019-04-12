رياضة | تعرف على مواجهات الجولة الأخيرة للترقي بالصعيد

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تنطلق في الثالثة والربع عصر السبت مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى لدورة الترقي بالصعيد ، حيث يلتقي فريق نادي بترول أسيوط صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خارج ملعبه مع فريق نادي أبو كساه صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط.

كما يلتقي فريق نادي كيما أسوان صاحب المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط ،علي ملعبه مع فريق نادي شبان قنا متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط.

وكان فريقا بترول أسيوط وشبان قنا قد حجزا بطاقتي التأهل للقسم الثاني عن هذه المجموعة، في الجولة الماضية، بعدما فازفريق بترول أسيوط علي فريق نادي كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف،كما فاز فريق شبان قنا على فريق ابوكساه بأربعة أهداف مقابل هدفين

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ترتيب المجموعة الأولى

1-شبان قنا. 10 نقاط

2- بترول أسيوط. 10 نقاط

3- ابوكساه 3 نقاط

4- كيما أسوان. 3 نقاط