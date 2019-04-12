رياضة | شباب تنس الطاولة يسقطون أمام نيجيريا في ببطولة إفريقيا بغانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب تنس الطاولة يسقطون أمام نيجيريا في ببطولة إفريقيا بغانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت منتخبات الشباب لتنس الطاولة في بطولة إفريقيا للشباب أعمار 21 و18و15 عام والمقامة حاليا في غانا بعد تفوق نيجيري لأول مرة منذ سنوات.

شهدت المنافسات الثلاث تفوق نيجيري ساحق حيث حصدت الذهبيات الثلاث لمنافسات الشباب تحت 21 و18 و15 عام وحلت مصر في المركز الثالث وتونس في المركز الثاني.

في منافسات الشباب تراجع منتخب مصر في منافسات الفرق بشكل غريب ،حيث خسر منتخبنا في جميع مواجهات نيجيريا وكانت الخسارة الأكبر في فريق 18 عام بنتيجة 3-0 بخسارة جميع المواجهات.

محمود أشرف حلمي لاعب تحت 21 عام المصري الوحيد الذي فاز في مواجهات الفرق على لاعبي نيجيريا ولكن جائت جميع النتائج خسارة لباقي اللاعبين ليخسر المنتخب في النهاية ويحتل المركز الثالث رغم تفوق مصر من عامين في بطولة الجزائر لنفس المراحل وحصد المركز الأول على نيجيريا.

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يقود قطاع رجال تنس الطاولة في المنتخب ماجد عاشور شقيق رئيس اتحاد تنس الطاولة معتز عاشور.

نتائج منتخب الشباب والتراجع أمام نيجيريا جاء بعد تراجع المنتخب الأول للرجال في بطولة إفريقيا الماضية التي أقيمت في موريشيوس في سبتمبر العام الماضي والتي تراجعت مصر فيها عن عرش تنس الطاولة لأول مرة منذ ستوات في القارة السمراء.

وحافظ منتخب الفتيات على مكانة مصر بصدارة منافسات الفرق انتظارا لمواجهات الزوجي والفردي.

تختتم البطولة يوم 13 إبريل الجاري بمواجهات الفردي والزوجي والتي ينتظر أن يتحسن فيها النتائج وسط التفوق النيجيري الكبير في منافسات الشباب وتراجع مصر وتقدم تونس والجزائر في المنافسات لأول مرة ليهتز عرش الريادة المصرية.