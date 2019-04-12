رياضة | تدريب شاق لثلاثي حراس مرمى الأهلي قبل مواجهة صن دوانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب شاق لثلاثي حراس مرمى الأهلي قبل مواجهة صن دوانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاد ثلاثي حراس المرمى بالفريق؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران قوي وشاق على هامش المران الجماعي الذي أقيم، عصر اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب.

وحرص سليمان على تدريب الحراس الثلاثة على مواجهة التصويب من خارج منطقة الجزاء، ومن مسافات قريبة، بالإضافة إلى المران على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

وشارك الثلاثي في المران، وظهر بحالة بدنية وفنية جيدة، واطمأن من خلالها مدرب الحراس على الثنائي المتواجد بالقائمة الإفريقية؛ محمد الشناوي وعلى لطفي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، على ملعب الجيش برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.