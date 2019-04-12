رياضة | لاسارتي يجتمع بالجهاز المعاون على هامش مران الأهلي ببرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجتمع بالجهاز المعاون على هامش مران الأهلي ببرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع الجهاز الفني المعاون له على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام، عصر اليوم، استاد الجيش ببرج العرب.

وحرص المدير الفني للفريق على الاجتماع بالجهاز المعاون على هامش المران الجماعي للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الأهلي وصن داونز قبل مواجهة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.