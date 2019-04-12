رياضة | الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة صن داونز غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة صن داونز غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مرانه الأخير، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة مساء غد، السبت، في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد الكابتن محمود الخطيب مبكرا في ملعب استاد الجيش ببرج العرب والذي يستضيف المباراة، غدا.

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وحرص على متابعة المران كاملا، والاطمئنان على حالة اللاعبين، واستعداداتهم لمواجهة الغد.

ويأتي حضور الكابتن محمود الخطيب للمران التأكيد على ثقته في اللاعبين، وفي قدرتهم على تصحيح الصورة في مباراة العودة، والخروج من اللقاء بشكل الذي يليق باسم وجماهير الأهلي الداعمة للفريق في مسيرته وجميع مبارياته.