رياضة | الأهلي يبدأ مرانه بقراءة «الفاتحة».. و«لاسارتي» يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ مرانه بقراءة «الفاتحة».. و«لاسارتي» يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الرئيسي على استاد برج العرب الذي يقام عصر اليوم، الجمعة، بقراءة الفاتحة. وذلك، استعدادًا لمواجهة صن داونز في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها غدًا، السبت.

وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، جلسة مطوّلة في أرض الملعب مع اللاعبين وكافة أفراد الجهاز الفني، قبل انطلاق التدريب للحديث عن مواجهة الغد.

وبدأ المران بالجري الخفيف، وبعض التدريبات البدنية، تحت إشراف اليخاندرو، أخصائي الأحمال البدنية للفريق.

كما قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية خلال المران استعدادًا لمواجهة الغد أمام صن داونز.