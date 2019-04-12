رياضة | عاجل.. الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفريق الأحمر لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة.

وتعرض نيدفيد للإصابة بمزق في غضروف الركبة خلال مباراة الأهلي الماضية أمام مصر المقاصة والتي خرج قبل نهايتها بدقائق قليلة.

ومن المنتظر أن يعرض اللاعب على الدكتور أكمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي لتحديد البرنامج التأهيلي له للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.