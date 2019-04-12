رياضة | تعليق ناري من مدرب الأهلي قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مدرب الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي انه يعتبر مباراة الغد أمام صن داونز شوط ثاني في لقاء هام وحاسم بعدما ولم يحالفه ولاعبيه التوفيق في الشوط الأول بجنوب افريقيا .

وأضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز: خضنا مباراة أولى بشكل غير مناسب ونسعى لبذل كل الجهد لتغيير الصورة التي ظهر بها الفريق امام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب .

واوضح المدير الفني للفريق أن الأهلي ينتظره مجهود كبير يتحتم على اللاعبين بذله في مباراة العودة لتصحيح الصورة والوضع الذي ظهر عليه الفريق في المباراة الأولى .

وتحدث المدير الفني عن الضغوط التي تواجه الأهلي من إصابات وغيابات وضغط مباريات قائلا : اعتدت على هذا الوضع الصعب منذ ان توليت مهمة تدريب الفريق والامر اصبح يتكرر في كل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق .

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وعن تحضيره لمواجهة الغد قال: كرة القدم لا تحتمل الوعود ولا يوجد مفاجآت تذكر ولكن كل ما علينا هو ان نقدم جوانب تكتيكية ومجهود من اللاعبين في الملعب لتعويض الجماهير عن نتيجة الذهاب.

وأضاف لاسارتي : كان من المهم ان نعمل على تحسين الامور النفسية وإعادة الثقة للاعبين بعد مباراة الذهاب وأعتقد ان مباراة المقاصة في الدوري ونتيجتها الإيجابية التى قادتنا للتربع على صدارة الدوري ساعدنا على استعادة الثقة والتوازن النفسي الذي كنت اسعى له سريعا .

وأوضح لاسارتي : بالنسبة لحضور الجماهير لم يكن لي فرصة للقاء أعداد كبيرة من الجمهور من قبل ولكني اثق في قدرتها على صناعة الفارق في كل ما يتعلق بمستقبل الأهلي .

واتم حديثه : كل ما نستطيع ان نعد به الجماهير قبل مواجهة الغد هو اننا سنبذل كل ما لدينا من مجهود وسنقاتل حتى آخر نقطة عرق لتصحيح الصورة.