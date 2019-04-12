رياضة | رامي ربيعة: انتهى وقت الكلام والأهلي جاهز لمباراة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامي ربيعة: انتهى وقت الكلام والأهلي جاهز لمباراة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رامي ربيعه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن مباراة الغد أمام صن داونز يعتبرها جميع اللاعبين الشوط الثاني بعدما خاض الفرق الشوط الأول في جنوب إفريقيا مشددا على أن الأهلي جاهز لخوض المباراة ويحتفظ بكامل حظوظه متعهدا بقدرة اللاعبين على تقديم الصورة التي تليق بالنادي الأهلي .

وأوضح ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذى عقد عصر اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات بستاد الجيش ببرج العرب أن الرد على مباراة الذهاب سيكون في الملعب غدا بعدما انتهى وقت الكلام وأن الجميع لن يدخر جهدا فوق أرض الملعب وتبقى النتيجة بتوفيق الله مضيفا أن اللاعبين لديهم الدوافع الكاملة لتقديم الأداء الذي يليق بالنادي الأهلي وجماهيره.

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وقال رامي ربيعة إن فوز الأهلي في مباراة مصر للمقاصة الأخيرة في الدوري واعتلاء صدارة البطولة أدي إلى رفع الروح المعنوية للاعبين بعد الحالة النفسية التي كان عليها الفريق عقب مباراة الذهاب أمام صن داونز ومن ثم فان الجميع جاهز لخوض المباراة وتقديم كل ما لديهم لإسعاد جماهير الأهلي .