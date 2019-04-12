رياضة | رئيس الزمالك يشن هجوما ناريا على جروس واللاعبين: "اللي تعبان يقول واحنا نريحه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يشن هجوما ناريا على جروس واللاعبين: "اللي تعبان يقول واحنا نريحه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رئيس نادي الزمالك هجومًا شرسًا على لاعبي الفريق بعد الخسارة من المصري البورسعيدي بهدف مقابل هدفين أمس الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقام أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك بالنزول لغرفة خلع ملابس اللاعبين بعد نهاية مباراة الأمس وتحدث رئيس الزمالك مع اللاعبين عبر هاتف أمير مرتضى الذي قام بتشغيل هاتفه المحمول "سبيكر" بناء على طلب والده.

وهاجم رئيس الزمالك لاعبيه بشدة وقال لهم بالحرف "مفيش ولا واحد فيكم حلو كلكم وحشين ومفيش روح ولا إصرار".

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وتابع رئيس الزمالك للاعبيه" مفيش فلوس هتتصرف إلا لما نرجع المركز الأول واللي تعبان ومش قادر يلعب يقول وهنريحه".

وانتقل رئيس الزمالك إلى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وقال له "حسابك معايا لما ترجع".