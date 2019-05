رياضة | تريزيجيه لنجوم الأهلي قبل لقاء صن داونز: قادرون على تحقيق المستحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه لنجوم الأهلي قبل لقاء صن داونز: قادرون على تحقيق المستحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي ناديه السابق الأهلي، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي غدا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغرد تريزيجيه عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"النادي الأهلي دائما ما كان مصنع للتاريخ والبطولات وواجهة مشرقة للأخلاق والانتماء .. وأنتم جزء من هذا النادي العظيم وقادرون علي تحقيق المستحيل كلنا وراء نادينا العظيم ولاعبيه we will do it ".