رياضة | محمود الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى الإسكندرية من أجل زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب الإفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر بيبو، تدريب الفريق مساء اليوم ،الجمعة، من أجل دعم اللاعبين، والشد من آزرهم قبل اللقاء المرتقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز غدٍ السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر تلقى هزيمة بخماسية دون رد ذهابًا.