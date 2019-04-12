رياضة | "هروب أوباما" يشعل ثورة لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هروب أوباما" يشعل ثورة لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن مفاجأة حول يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق وبالتحديد فيما يتعلق بالإصابة التي أعلن نادي الزمالك عنها قبل مباراة المصري البورسعيدي ببطولة الدوري.

وتغلب المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد أمس الخميس على ستاد الجيش الثالث بالسويس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن أوباما لم يكن مصاب من الأساس في الكتف قبل لقاء المصري حسبما أعلن نادي الزمالك ولكنه تعمد الغياب عن المران الذي سبق اللقاء بسبب غضبه للهجوم الذي تعرض له بعد مباراة حسنية أغادير المغربي الأخيرة في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية.

وجاء موقف أوباما ليشعل غضب لاعبي الزمالك بشكل كبير بسبب إجتهاد الكثير منهم ورغبتهم في الحصول على فرصته والالتزام في التدريبات دون أن يشاركوا.