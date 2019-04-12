رياضة | بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي لشهر مارس الماضي، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، وباختيار جماهير الميرنجي.

وقدم كريم بنزيما، أداء مميزًا خلال شهر مارس الماضي، حيث شارك في 5 مباريات، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وتم التصويت على الجائزة من قبل الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان كريم بنزيما قد توج بالجائزة من قبل، في شهري نوفمبر ويناير الماضيين.

ويعيش كريم بنزيما، أحد أفضل مواسمه مع ريال مدريد، حيث شارك في 48 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 26 هدفًا وصنع 10 آخرين حتى الآن.