رياضة | الأهلي يواجه صن داونز بالقميص الأحمر والشورت الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه صن داونز بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق أمام صن داونز والذي أقيم بعد ظهر اليوم الجمعة.

كما حضر الاجتماع الفني مسؤولو نادي صن داونز وطاقم التحكيم ومراقب المباراة ومسؤولو مديرية أمن الإسكندرية.

وشهد الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الأهلي وصن داونز المحدد لها السادسة مساء غد السبت.

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وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض وكذلك فريق صن داونز بزيه الرسمي القميص الأصفر والشورت الأزرق.

كما شهد الاجتماع توجيه مسؤولي صن داونز الشكر للنادي الأهلي بعد المجهود الكبير المبذول؛ سواء في الاستقبال أو الانتقالات وملاعب التدريب، وتذليل كافة الصعوبات والعمل على توفير كافة مطالب بعثة الفريق الجنوب إفريقي.

وطالب مسؤولو صن داونز توفير مكان مناسب داخل استاد الجيش ببرج العرب لمشجعي الفريق، بحيث لا يقل عن 150 مشجعا وهو ما وافق عليه مسؤولو مديرية أمن الإسكندرية شرط الدخول للملعب بجواز السفر.