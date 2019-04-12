رياضة | مواجهتان مرتقبتان في مجموعة القاهرة بترقي القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهتان مرتقبتان في مجموعة القاهرة بترقي القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد المجموعة الثانية للدوري الترقى المؤهلة للقسم الثاني مباراتين في غاية القوة والإثارة في الثالثة والرابع عصر السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من دورة ترقي القسم الثالث، والمؤهلة إلى دوري القسم الثاني، بينما يحصل فريق البنك الأهلي على راحة هذا الاسبوع .

حيث يحتل مالية كفر الزيات والسكة القمة برصيد 8 نقاط، يلية البنك الأهلي 7 نقاط والشرقية ونجمة سيناء 4 نقاط.

ويقدم الخليج 365 الرياضي مباريات الجولة الـ 7:

- السكة الحديد مع الشرقية

حيث يشهد ملعب البلاستيك مواجهة من العيار الثقيل بين فريق السكة الحديد وضيفة الشرقية، إذ يسعى فريق السكة الحديد بقيادة جمال عبد الحميد الوصيف برصيد ٨ نقاط استغلال الحالة النفسية التي يمر بها فريق الشرقية في تحقيق الفوز والاقتراب من الصعود، وكان فريق السكة حقق فوزا كبيرا على فريق نجمة سيناء بأربعة أهداف مقابل هدف .

بينما يتطلع فريق الشرقية صاحب المركز الرابع بقيادة طارق الصاوي برصيد 4 نقاط للفوز لاستعادة الكبرياء الضائع بعد الخسارة في أخر 3 مباريات، وكان فريق الشرقية تلقى الهزيمة على ملعبه بهدف من البنك الأهلي

وكان فريق الشرقية فاز بهدفين أحمد عبد الغني وعبد الله الشناف.

- مالية كفر الزيات مع نجمة سيناء

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في مباراة أخرى، لتقي فريق مالية كفر الزيات مع فريق نجمة سيناء، حيث يحتل المالية بقيادة أيمن مجدى القمة برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين واحرز لاعبوه 4 أهداف ومنى مرماهم بهدف .

وعلى الجانب الآخر يسعى محمد قاعود المدير الفني لنجمة سيناء الأخير برصيد 4 نقاط لإستعادة الثقة مرة أخرى بعد الهزيمة أمام فريق السكة بأربعة أهداف مقابل هدف، وكان فريق مالية كفر الزيات فاز بهدفين أحمد البيلي على حساب فريق النجمة، في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- مالية كفر الزيات 8 نقاط

2- السكة الحديد 8 نقاط

3- البنك الأهلي 7 نقاط

4- الشرقية 7 نقاط

5- نجمة سيناء 4 نقاط