رياضة | الأهلي يجهز مفاجأة قوية لصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز مفاجأة قوية لصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار المغربي وليد أزارو، في قيادة هجوم الفريق أساسيًا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر لها السبت المقبل.

ويأتي قرار لاسارتي، بعد أن ظهر اللاعب بمستوى طيب خلال لقاء مصر المقاصة الأخير، وأحراز هدف ساعد فريقه بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، بالدوري العام.

كما ينوي المدير الفني، استمرار الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، في خط الدفاع، عقب تعرض سعد سمير للإصابة، وتواضع مستوى أيمن أشرف في مواجهة صن داونز، بلقاء الذهاب.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز غدٍ السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر تلقى هزيمة بخماسية دون رد ذهابًا.

مدرب مدغشقر: أخشى مواجهة مصر.. والسنغال والمغرب ونيجيريا الأفضل في إفريقيا تحدث المدير الفني لمنتخب مدغشقر "نيكولا ديبوي"؛ عن توقعاته لما ستسفر عنه قرعة بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي تجرى مراسمها في الثامنة مساء اليوم، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، في حضور نجوم وأساطير كرة القدم الأفريقية ومندوبي المنتخبات الـ24 التي تأهلت للبطولة. وأكد نيكولا، في تصريحات خاصة للموقع الرسمى للبطولة، أنه يخشى أن توقعه القرعة في مواجهة الفراعنة منظم البطولة، مشيرا إلى أن مواجهة المنتخب المصري على أرضه ووسط جماهيره ستكون أمرا في منتهى الصعوبة، كما أبدى تخوفه من المنتخب السنغالي، الذي وصفه بأنه الأفضل أفريقيًّا في الوقت الحالي وكذلك المغرب ومنتخب نيجيريا.