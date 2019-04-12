ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز وسقوط الزمالك.. وقائمة الهدافين بعد تألق أحمد علي

كتب: ضياء السقا

تلقى الزمالك خسارة مفاجئة أمام المصري البورسعيدي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وفي إطار نفس الجولة، حقق بيراميدز فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين.

وكان الأهلي قد فاز على مصر المقاصة بهدفين لهدف، في الجولة ذاتها، مساء الأربعاء.

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وبذلك اعتلى الأهلي لأول مرة هذا الموسم صدارة الدوري بـ58 نقطة، يليه الزمالك بـ57، متفوقا على بيراميدز الذي يمتلك نفس عدد النقاط، بفارق الأهداف، والمصري رابعا بـ45 نقطة.

وعلى صعيد هدافي الدوري، رفع أحمد علي مهاجم المقاولون رصيده لـ15 هدفا في الصدارة، يليه محمود علاء وخالد قمر بـ13 لكل منهما.